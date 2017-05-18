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СК ждет от Польши выдачи экс-милиционера из Гродно

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  • 18.05.2017, 14:51
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Дмитрий Ковш (справа)
Фото: «Белсат»

Следственный комитет рассказал об уголовном деле в отношении бывшего милиционера, который пытается избежать экстрадиции из Польши в Беларусь.

Следственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении Дмитрия Ковша, жителя Гродно. Его действия квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки, повторно), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 430 (Покушение на получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси. Дело было возбуждено еще в 2013 году.

«Следствием установлено, что обвиняемый, работая в должности оперуполномоченного по экономическим преступлениям УВД Гродненского облисполкома, в течение длительного времени систематически получал незаконные денежные вознаграждения. В материалах уголовного дела имеются сведения о не менее чем 10 фактах получения и покушения на получение взятки в период с 2011 по 2013 годы», — рассказали tut.by в СК.

По версии следствия, деньги он получал в качестве благодарности «за невоспрепятствование противоправной деятельности, выражавшейся в осуществлении незаконных валютных операций физическим лицом на одной из автодорог в пограничной зоне Беларуси».

В уголовном деле также имеются сведения о продаже обвиняемым служебной информации о мероприятиях, проводимых государственными и правоохранительными органами в целях выявления и пресечения правонарушений и преступлений.

Дмитрий Ковш находится в международном розыске. Скрывается на территории Польши. В настоящее время на основании документов, предоставленных белорусскими следователями, компетентными органами юстиции Польши рассматривается вопрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления на территории Беларуси.

Версия Ковша

В интервью различным СМИ Дмитрий Ковш озвучил свою версию событий. Он рассказал, что работал специалистом по борьбе с экономической преступностью в Гродно, но затем был вынужден бежать из Беларуси из-за КГБ.

Неприятности, по словам Ковша, начались у него после того, как, охраняя одну из избирательных комиссий в 2006 году, он заметил нарушения в ее работе. В 2010 году Ковша отзывают из избирательной комиссии — якобы за то, что он отказывается голосовать досрочно. Затем им начинает заниматься КГБ — Ковш утверждает, что во время разговора звучали обвинения в шпионаже в пользу Польши.

«В контрабанде неоднократно участвовали сотрудники КГБ и их семьи. Спецслужбы пытаются добиться от знакомого Ковша дать ему взятку, чтобы тот не занимался связями бывших функционеров с преступным миром. Он отказывается, но после психологического давления он попадает в психиатрическую больницу», — описывает события в жизни экс-милиционера польское издание onet.pl.

После Дмитрий Ковш уезжает в Санкт-Петербург, а потом — в Польшу. Там он сразу обратился за политическим убежищем и получил дополнительную охрану, то есть статус, который защищает его «по сфабрикованному уголовному делу или обвинению в неконституционных действиях, шпионаже и предательстве». Экс-милиционер перевез в Польшу семью, занялся бизнесом.

Однако в марте 2017 года польские власти получили документы из генпрокуратуры Беларуси, согласно которым, в соответствии с соглашением о правовой помощи 1994 года, потребовали арестовать бывшего милиционера и выдать Беларуси. Ковша арестовали в Варшаве и поместили в одну из городских тюрем, в которой он до сих пор находится.

Дело Ковша рассматривал окружной суд в Варшаве. Там решили, что возвращение в Беларусь не нарушит прав и свобод экс-милиционера. Ковш, в свою очередь, утверждает, что в Беларуси его могут обвинить в шпионаже и расстрелять (в Уголовном кодексе Беларуси за шпионаж предусматривается до 15 лет лишения свободы. — Прим. ред.).

15 мая Варшавский апелляционный суд приостановил решение окружного суда и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Следующее слушание в окружном суде должно состояться в течение 30 дней.


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