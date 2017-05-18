Как инженер из Минска научил покупателей быстро искать здоровые продукты 7 18.05.2017, 14:56

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И вывел на чистую воду недобросовестных производителей.

Инициативный инженер из Минска упростил жизнь белорусов, которые следят за своим питанием: он создал мобильное приложение, распознающее качественный состав продуктов, пишет zautra.by.

Специальный сканер установить на смартфон довольно просто: достаточно скачать в медиамаркете приложение «Howl». А чтобы воспользоваться, достаточно поднести камеру мобильного телефона к штрих-коду товара – тут же получите информацию о составе продукта, потенциально небезопасных и полезных компонентах, а еще – о рекомендуемой дневной порции. Мобильное приложение также определяет рейтинг дружелюбности продукта, что значительно упрощает жизнь покупателю.

– Создать такое мобильное приложение я решил, потому что сам постоянно сталкивался с проблемой выбора. Мелкий шрифт, которым обычно наносится на упаковку состав продуктов, и постоянный дефицит времени заставили меня действовать. Я хотел покупать здоровые продукты, готов был даже переплачивать за качество, но разбираться во всех стоящих на прилавках баночках-коробочках было непросто, – рассказывает, как появилась идея создания мобильного сканера, ее автор Алексей Козел.

Алексей Козел

Такие сканеры существуют в странах Европы, однако в наших магазинах они редко работают да и «откликаются» на очень небольшое количество товаров — в основном на те, которые попали на прилавки из-за границы. Приложение, созданное Алексеем, содержит информацию о 30 тысячах продуктов, которые можно купить в белорусских магазинах. Важно было не просто описать состав, отмечает создатель приложения, но и предоставить пользователю механизм быстрой и понятной оценки, который включал бы в себя максимум информации. В целом на оценку дружелюбности продукта повлияли компоненты и энергетическая ценность. Анализ всей этой информации – весьма трудоемкий и длительный процесс. Создатель приложения признается, что в одиночку он не справился бы – помогали все, кому приглянулась эта идея.

– Только представьте: на сбор, обработку и проверку информации с упаковок продуктов у нас ушло около четырех месяцев! В этом нам помогли работники сети столичных гипермаркетов «Green». Кроме того, необходимо было проанализировать информацию о компонентах, о их пользе и вреде. Тут нам в помощь были научные статьи, справочники, актуальные европейские данные – хотелось сделать глубокий анализ с использованием авторитетных источников. Рассчитать оптимальную здоровую порцию нам помогал увлеченный темой питания врач, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин, – рассказывает Алексей Козел. – Вот так и получилось собрать команду человек 20, которые тоже болеют этой темой.

Пока собирали и анализировали базу о составе продуктов, открылись интересные факты. Например, многие производители не чураются кричать о пользе продукта при наличии весьма сомнительных компонентов – тех же трансжиров и большого количества сахара, отмечает автор приложения.

– Вот и получается, что на этикетке написано «100 % пользы» или «Только полезные компоненты», а по факту – совсем не так. Самое интересное, что особенно часто грешат этим те производители, что стремятся попасть на полки здорового питания. Безусловно, большинство продуктов используют уникальные компоненты, однако их количество (как и польза) минимально по сравнению с другими составными частями продукта, которые нередко бывают вредными, – приводит пример создатель мобильного сканера. – Мы также постарались понять, зачем производитель использовал тот или иной компонент – для удешевления продукта или без него, действительно, было не сохранить определенные свойства еды. И эту информацию также вложили в рейтинг дружелюбности товара.

К слову, мобильное приложение не просто дает покупателю советы из серии «бери / не бери», но и рассказывает более подробно про каждый из компонентов. Это позволяет делать осознанный выбор, базируясь на полной информации и возможных рисках для здоровья.

– Наконец, и у белорусов появился инструмент, позволяющий легче ориентироваться среди магазинных полок! За время моей работы часто сталкивалась с просьбой посоветовать конкретный продукт – вот тут и решение появилось. Однако я бы порекомендовала также обращать внимание и на некоторые другие нюансы при выборе еды – это превратит нас еще в более «зеленых» покупателей, – говорит руководительница программы по экологически дружественному образу жизни Центра экологических решений Дарья Чумакова.

Например, делая покупки, среди прочего, важно обращать внимание на срок годности продуктов. Чем он дольше, тем, скорее всего, в продукте больше синтетических компонентов, не всегда полезных для нашего здоровья. Не лишним будет смотреть и на производителя: локальные продукты считаются более дружественным выбором, потому при прочих равных им следует отдавать предпочтение. И, конечно, упаковка. В идеале ее не должно быть много, и лучше поддерживать производителей, которые используют перерабатываемую тару, например, стеклянную, и игнорировать тех, чья упаковка сразу же окажется на свалке.

Специалистка также добавляет: мобильный сканер может иметь и опосредованное влияние на производителей.

– Кто знает, может, они начнут менять рецептуры, когда заметят, что в линейки схожих продуктов есть еда с рейтингом «позеленее», и именно ее выбирает покупатель. Ведь совершенно нет смысла, изготавливать то, что не покупается! В этом, я думаю, и состоит наша главная сила как потребителя, – отмечает Дарья Чумакова.

Мобильное приложение еще имеет один бонус: оно сообщает о действующих скидках в магазинах, что позволяет заранее спланировать траты, исходя из потребностей, и не купить вещей больше, чем в реальности нужно. К тому же эта функция позволяет за те же деньги выбирать продукты лучшего качества или на сэкономленные купить натуральной еды чуть больше. А ещё такая опция сокращает количество бумажных рекламных каталогов со скидками, что служат недолго и в скором времени оказываются в мусорном ведре.