Беларусь только официально продает оружия на $1 миллиард в год 13 18.05.2017, 14:59

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Главные покупатели - cтраны Африки, Южной Америки и Азии.

Беларусь за пять лет увеличила в 2 раза экспорт продукции военного назначения, сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, пишет nn.by.

«Мы за пять лет объем экспорта увеличили ровно в два раза. По прошлому году (экспорт составил. — Прим. редакции) — около $ 1 млрд. Думаю, для Беларуси это достаточно серьезная цифра», — сказал Сергей Гурулев.

«Уже сейчас взаимодействуем с 52 странами. С 32 странами мы работаем на законодательном уровне в области военно-технического сотрудничества. Мы широко представлены в СНГ, Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Европе, на Африканском континенте. Уже добрались до Австралии, Филиппин. У нас хорошие взаимоотношения с Индонезией, Малайзией», — подчеркнул он.

По словам Сергея Гурулева, важно работать с иностранными покупателями комплексно. «Сейчас важно предлагать не части чего-либо, а целые комплексы. Есть ряд стран, где мы эти комплексы предлагаем», — сказал председатель Государственного военно-промышленного комитета.

Как ранее писал сайт Charter97.org, режим Лукашенко не раз обвинялся в экспорте оружия для локальных конфликтов, например в Сирии, поэтому неофициальные цифры могут быть намного больше.