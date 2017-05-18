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Болгарский защитник «Шахтера»: Дети думают, что я настоящий Роналду

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  • 18.05.2017, 15:04
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Даниэл Златков рассказал о своем необычном успехе среди жителей Солигорска.

Болгарский защитник солигорского «Шахтера» Даниэл Златков в интервью «Прессболу» заявил, что спокойно относится к сравнениям себя с Криштиану Роналду из-за внешнего вида.

- Нередко говорят, что ты похож на Криштиану Роналду. Не надоели эти сравнения?

- Постоянно слышу нечто подобное. Привык уже, воспринимаю нормально. Если бы хотел, мог бы еще больше напоминать португальца. Сделал бы себе такую же прическу, загар... Но мне хорошо и так. Не люблю много сравнивать себя с Криштиану.

- Как думаешь, по характеру ты тоже похож на него?

- Я с Роналду незнаком. Не знаю, что это за человек. Если брать поведение на поле — мне кажется, мы с ним совершенно разные.

- Тебя часто принимали за Криштиану?

- Это случалось много раз. Постоянно, каждый день — вчера, сегодня... В Солигорске маленькие дети просят сфотографироваться. Думают, что я настоящий Роналду. Они меня здесь любят.


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