Болгарский защитник «Шахтера»: Дети думают, что я настоящий Роналду

Болгарский защитник «Шахтера»: Дети думают, что я настоящий Роналду1
- 18.05.2017, 15:04
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Даниэл Златков рассказал о своем необычном успехе среди жителей Солигорска.
Болгарский защитник солигорского «Шахтера» Даниэл Златков в интервью «Прессболу» заявил, что спокойно относится к сравнениям себя с Криштиану Роналду из-за внешнего вида.
- Нередко говорят, что ты похож на Криштиану Роналду. Не надоели эти сравнения?
- Постоянно слышу нечто подобное. Привык уже, воспринимаю нормально. Если бы хотел, мог бы еще больше напоминать португальца. Сделал бы себе такую же прическу, загар... Но мне хорошо и так. Не люблю много сравнивать себя с Криштиану.
- Как думаешь, по характеру ты тоже похож на него?
- Я с Роналду незнаком. Не знаю, что это за человек. Если брать поведение на поле — мне кажется, мы с ним совершенно разные.
- Тебя часто принимали за Криштиану?
- Это случалось много раз. Постоянно, каждый день — вчера, сегодня... В Солигорске маленькие дети просят сфотографироваться. Думают, что я настоящий Роналду. Они меня здесь любят.