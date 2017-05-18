Российские СМИ распространили фейковую новость о смерти Алексиевич

Российские СМИ распространили фейковую новость о смерти Алексиевич5
- 18.05.2017, 15:06
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Сейчас белорусская писательница находится в Сеуле, где выступает с лекциями.
Нобелевский лауреат по литературе за 2015 год Светлана Алексиевич в разговоре с «Новой газетой» опровергла сообщения о своей смерти.
«Я не знаю, кому это нужно. Я сейчас в Сеуле, здесь проходит презентация моих книг», — рассказала Светлана Алексиевич.
Не дождётесь.— С. Алексиевич (@s_aleksievich) 18 мая 2017 г.
В твиттере, который якобы принадлежит министру культуры Франции Франсуа Ниссен появилась информация о смерти Светланы Алексиевич. Аккаунт зарегистрирован в мае этого года, первая запись была сделана день назад. Страница не подтверждена.
Позднее на странице появилась запись, что аккаунт создан итальянским журналистом Томассо Дебенедетти.
Российские ресурсы стали стремительно распространяться новость о смерти писательницы.
Напомним, в 2015 году Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе.
В 2013 году Светлана Алексиевич уже была в числе претендентов на нобелевскую премию. Она является автором художественно-документальных книг «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время сэконд хэнд» и других.