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Российские СМИ распространили фейковую новость о смерти Алексиевич

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  • 18.05.2017, 15:06
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Светлана Алексиевич
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Сейчас белорусская писательница находится в Сеуле, где выступает с лекциями.

Нобелевский лауреат по литературе за 2015 год Светлана Алексиевич в разговоре с «Новой газетой» опровергла сообщения о своей смерти.

«Я не знаю, кому это нужно. Я сейчас в Сеуле, здесь проходит презентация моих книг», — рассказала Светлана Алексиевич.

В твиттере, который якобы принадлежит министру культуры Франции Франсуа Ниссен появилась информация о смерти Светланы Алексиевич. Аккаунт зарегистрирован в мае этого года, первая запись была сделана день назад. Страница не подтверждена.

Позднее на странице появилась запись, что аккаунт создан итальянским журналистом Томассо Дебенедетти.

Российские ресурсы стали стремительно распространяться новость о смерти писательницы.

Напомним, в 2015 году Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе.

В 2013 году Светлана Алексиевич уже была в числе претендентов на нобелевскую премию. Она является автором художественно-документальных книг «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время сэконд хэнд» и других.


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