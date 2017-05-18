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В Сети появился итоговый дизайн iPhone 8

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  • 18.05.2017, 15:28
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Фото: @VenyaGeskin1

Новый iPhone будет представлен осенью на ежегодной презентации Apple.

В сети опубликовали новые снимки макета iPhone 8. Фотографии были размещены на портале BGR, пишет lenta.ru.

Источники полагают, что макет был создан по утвержденным в Apple чертежам, по которым будут производить iPhone 8. По их словам, именно так и будет выглядеть iPhone. Судя по изображениям, в новом смартфоне Apple задняя крышка выполнена из стекла, а двойная камера будет вертикальной; 3,5-миллиметровый разъем отсутствует, как на iPhone 7.

Однако на макете нет кнопки Home со сканером TouchID. Вероятно, Apple встроит сканер отпечатков пальцев в экран, а не в заднюю крышку смартфона, как сообщалось ранее.

Аналогичные снимки публиковал в своем Twitter блогер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin) из Латвии еще в апреле 2017 года. По его словам, на фотографиях был изображен не рабочий прототип, а созданный на предприятии макет смартфонов для отработки производства роботизированными станками.

Новый iPhone будет представлен осенью 2017 года на ежегодной презентации Apple. По слухам, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью пикселей более 521 ppi.


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