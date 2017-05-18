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Линас Линкявичюс: Литва будет продолжать поддержку реформ в Украине

  • 18.05.2017, 15:38
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Линас Линкявичюс
Фото: DELFI

Глава литовского МИДа встретился с министром обороны Украины.

Об этом литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, встретившийся в четверг в Вильнюсе с министром обороны Украины Степаном Полтораком, пишет Delfi.lt.

«Мы приветствуем реформы сферы обороны и безопасности, осуществляемые Украиной. Отрадно, что у нас была возможность им способствовать. Мы осознаем важность происходящих процессов, поэтому хотим заверить, что и далее намерены обучать украинских военных и перенимать у них неоценимый опыт, оказывать военную помощь, лечить раненных военных, участвовать вместе с партнерами НАТО в многосторонних проектах, целью которых является помощь в реализации реформы украинской армии», - сказал Л. Линкявичюс.

Он призвал Украину продолжать начатые реформы и использовать все средства и помощь, которую предлагают партнеры и союзники, а также акцентировал обязательство НАТО продолжать развитие партнерства Альянса и Украины.

Министр обороны Украины Л. Линкявичюс информировал о сложном положении в сфере безопасности на востоке Украины, представил осуществляемые реформы в сфере обороны, поблагодарил Литву за помощь и попросил продолжать обучение украинских военных. С. Полторак будет находиться с визитом в Литве и в пятницу. Он также встретится со спикером Сейма Викторасом Пранцкетисом, министром обороны Раймундасом Кароблисом, понаблюдает за учениями сил спецопераций в Пабраде.


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