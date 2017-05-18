Семья из Гродно: Раньше на «коммуналку» уходила четверть зарплаты, а теперь — вся 18.05.2017, 15:53

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Каждая четвёртая семья не может платить за аренду квартиры.

Каждая четвёртая семья, которая живёт в арендной квартире, не платит за пользование жилым помещением. Только потому, что не могут потянуть аренду, которая увеличилась вслед за базовой. Жильцы нескольких арендных домов считают, что плата неоправданно высока и просят её снизить, пишет vgr.by.

Переехали из общаги в трёшку

— Получаю в среднем 400 рублей. Раньше на оплату аренды и «коммуналки» уходила четверть зарплаты, теперь — почти вся. В месяц получается почти 350 рублей. Жена в декретном отпуске. На работе целое управление сократили. Если и я попаду под сокращение, декретных не хватит, чтобы даже за квартиру заплатить, — рассказывает Игнат, отец двоих детей (семья живёт в трёшке на Отечественной улице, 11). — А как сейчас быть? Зарплата стоит на месте, аренда и «коммуналка» дорожают. Стояли в очереди с 2006 года — нас автоматически сняли. Просим снизить плату, нам говорят: не нравится — выселяйтесь, на ваше место найдутся другие…

Жительница этого же дома, Наталья, рассказала, что сначала собирались строиться, но, когда узнали, что каждый месяц по кредиту нужно платить 800 рублей, передумали. В арендную трёшку переехали из студенческой общаги, где жили «на 14 метрах». Теперь за аренду и коммунальные услуги платят около 350 рублей.

Истории жильцов арендных квартир во многом схожи. Большинство из них переехало из общежитий, в семье, как правило, двое детей, мама в декретном отпуске. Зарплаты мужей — часто ниже среднего заработка. Для гражданских нет понижающих коэффициентов, как, например, для военнослужащих (они платят в десять раз меньше).

В конце апреля жильцы написали письма в облисполком и Совмин. Под ними подписалось около 400 семей — это жители домов на Отечественной улице, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, Лиможа, 26, Тавлая, 50г и 52. Сейчас ждут ответа. Из Совмина обращение перенаправили в Минжилкомхоз.

На одну квартиру претендует 5–7 семей

Снимать квартиру у частника или строиться — дороже, поэтому сейчас арендное жильё остаётся самым доступным. В горисполкоме отмечают: несмотря на цену, квартиры «разметают». Сейчас на однокомнатную претендует сразу пять-семь семей, чуть меньше — на двушки и трёшки. Причём заявления подают не только на благоустроенное жильё в более новых домах, но и на квартиры без удобств — с печкой, дворовым туалетом и водой из уличной колонки.

Посчитайте, сможете ли вы потянуть аренду

Сейчас арендная плата привязана к базовой величине и зависит от площади жилья. Подсчитать, сколько стоит один метр, просто: 0,2 базовой умножаем на 0,75 (коэффициент для Гродно) — 3,45 рубля. Например, благоустроенная двухкомнатная квартира обойдётся примерно в 210 рублей, без удобств — около 100 рублей в месяц. Плюс коммунальные услуги.

Сумму уменьшат, если нет отопления, холодной или горячей воды, канализации — минус 10 % за каждый отсутствующий вид инженерной системы. Меньше заплатят и те, кто проживал в не приватизированных и служебных квартирах до момента включения их в коммерческий жилищный фонд и живет в них. Тогда к сумме применяется понижающий коэффициент — 0,1.

Снять квартиру у частника — ненамного дороже

Однокомнатную квартиру у частника можно снять в среднем за 150–200 рублей в месяц. В таком ценовом диапазоне предлагают жильё в спальных микрорайонах — Южный, улицы Соломовой, Горького, Кабяка. Двушка обойдётся дороже — 200–250 рублей. Есть варианты и подешевле: за 190 рублей можно найти двухкомнатную квартиру на Клецкова, Пушкина. Трёшки стоят примерно от 280 до 350 рублей в месяц.

Плюсы и минусы аренды госжилья и у частника

Договор найма госжилья заключается на срок до пяти лет и может продлеваться на такой же, если семья соблюдает правила пользования жилым помещением и своевременно оплачивает аренду и коммунальные услуги. Но можно потерять место в очереди. Кроме того, семья въезжает в пустую квартиру без мебели, из техники есть только плита. Жильё временное, его нельзя продавать, сдавать, приватизировать, а если появится долг за два и более месяцев, выселят без предоставления другого варианта.

Если снимать квартиру у частника, место в очереди сохраняется. Если финансовое положение семьи ухудшится, можно договориться и вносить плату, например, раз в два месяца. К тому же большинство квартир — с мебелью и минимальным набором бытовой техники. Но нет гарантии, что через месяц семью не выгонят на улицу.

Что может измениться

Готов проект указа о том, что жильцы арендных квартир смогут получить субсидию на пользование жилым помещением. Это значит, что часть арендной платы возместит государство. Также предполагается, что при расчёте размера субсидии не будут учитывать льготы. Таким образом, тех, кто сможет получить безналичную субсидию, станет больше, отметила директор КУДП «Единый информационный расчетно-кассовый центр» Елена Орёл.

Кроме того, в Совмине готов ещё один документ. По нему плата за арендное жильё не будет зависеть от базовой величины, а базовая ставка будет фиксированной и в рублях.

Общая сумма долга по арендной плате на начало апреля составляла почти 95 тысяч рублей. По закону, если есть задолженность за два и более месяцев, семью выселяют без предоставления другого жилья. Только в прошлом году в суд подали 35 исков. Из-за долгов выселили 12 семей. В этом году под угрозой выселения оказались ещё 7 семей. При этом снова стать на очередь для нуждающихся в улучшении жилищных условий они могут, но только по вновь поданному заявлению и не ранее чем через пять лет, объяснила начальник отдела коммунальных платежей КУДП «ЕИРКЦ» Ольга Кравченко.