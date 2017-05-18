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Роман Мищенко: Я сидел за народ

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  • 18.05.2017, 16:07
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Фото: svaboda.org

Могилевский активист вышел после ареста за акцию, которой не было.

После 15 суток административного ареста вышел на свободу активист ОГП Роман Мищенко. Ленинский суд Могилева признал парня виновным в организации несанкционированного массового мероприятия на площади Ленина, передает «Радые Свaбода».

По приговору судьи Оксаны Верниковской, активист распространил через социальные сети в интернете призыв к участию 1 мая в Марше солидарности, не имея разрешения власти. В день объявленной акции протеста ее организатор на площадь не попал, так как его задержали. Марш солидарности не состоялся.

«Лукашенко объявил народу войну, поэтому и произошло мое задержание», - сказал Роман Мищенко, как вышел из изолятора для временно задержанных.

О том, что ему пришлось 15 суток провести в неволе, парень не жалеет.

«Я за народ сидел», - говорит он.

В изоляторе, говорил Роман, было холодно и донимали клопы. Проводил время за чтением. Писал стихи. За пятнадцать суток получил немало писем от соратников и неизвестных ему людей. «В письмах были слова поддержки», - говорит активист.

Трое суток Роман сидел в камере один. Потом к нему «подселили» сидельца, который ожидал депортации из Беларуси. Отношение сотрудников было уважительное.

На воле Романа встретили его мать Валентина и журналисты.

За содержание в изоляторе парню выписали счет на 172 рубля.

В суде Роман Мищенко своей вины не признал. Заявил, что право на проведение мирных собраний, митингов и шествий гарантируется Конституцией. Приговор судьи Верниковской для него был ожидаем.


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