Трамп остановит «русского медведя» 18.05.2017, 16:19

2,474

Дональд Трамп

Фото: Reuters

Саудовская Аравия связывает с американским президентом надежды на поражение Путина в Сирии.

Барак Обама перешел красную линию, а затем остановился, наблюдая за сирийским тираном. Именно он убивает людей, разрушает крышу над их головами для того, чтобы президент Дональд Трамп ошеломил весь мир тем, что предпринял бомбардировку аэропорта «Шайрат», из которого вылетали самолеты, совершившие химическую атаку на город Хан Шейхун, пишет саудовское издание Al-Equitisaidia (перевод – inosmi.ru).

Именно Барак Обама за спинами исторических союзников Америки проводил секретные переговоры с Ираном, надеясь достичь успеха путем подписания плохо подготовленного ядерного соглашения неоднозначного по содержанию. Вместе с тем, упоминания в нем заслуживает только факт противодействия терроризму в соседних странах и мире. Дональд Трамп и его администрация говорят, что «дурное соглашение» со страной является «первым спонсором» терроризма.

При президенте Бараке Обаме из оков освободились Россия, Иран, боевики «Хезболлы» и террористические группировки, чтобы посеять хаос, разрушить, опустошить и завоевать Ирак и Сирию. В свою очередь Дональд Трамп принуждает «российского медведя» убрать свои самолеты из воздушного пространства Сирии, возобновляет вооружения и тренирует часть оппозиции, а также снова ведет переговоры с другими оппозиционными группировками, настаивая на Сирии без Башара Асада. Безусловно, некоторые существующие противоречия и расхождения, являющиеся результатами политики Барака Обамы, стали позорным пятном в его послужном списке, который и так почти лишен достижений. Все это говорит о том, что ливийцы, иракцы и сирийцы впустую проливали свою кровь в течение последних нескольких лет.

В то же время результаты действий Дональда Трампа говорят о том, что благодаря Женеве становится возможным мирное решение сирийской проблемы, однако для этого нужно предпринять шаг и уменьшить роль «российского медведя». После того, как государственный секретарь США Дж. Керри поспешил на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, последний, в свою очередь, уже был готов провести встречу с новым министром иностранных дел Америки, которая началась в Астане с вопроса о прекращении огня. Пока Барак Обама проглатывал свой язык и наблюдал за тем, как Россия и Иран устанавливают свое господство, поддерживают режим Башара Асада и уничтожают сирийский народ. Последние слова, которые услышал мир от президента Трампа: Россия должна сдерживать и обуздать Асада и Тегеран, но и в огород России был брошен камень.

Эти различия и противоречия нельзя рассматривать как простые политические маневры. Пока Америка существует на Земле, она будет давать твердый сигнал о том, чему она больше не позволит продолжаться. Более того, пока заявления администрации Трампа и самого президента не несут никакого другого смысла, кроме того, который заложен в его словах. В ближайшие дни будет показана позиция новой администрации США. Поэтому еще слишком рано говорить о том, как их можно истолковать и к чему же они приведут в итоге. Однако можно сделать ставку на то, что ужасающие кошмары, в которые погрузился регион в последние несколько лет произошли из-за безответственности и безразличия со стороны администрации Барака Обамы. Есть надежда на то, что его уход — это бальзам для исцеления глубоких ран и шрамов. Но потребуется время не одного поколения.