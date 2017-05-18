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«Немецкая волна»: В Беларуси «под Колю» переносят начало учебного дня

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  • 18.05.2017, 16:25
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Иллюстрационное фото

Нововведение уже вызвало шквал критики и насмешек в стране.

Чиновники начали исполнять требование президента Беларуси сдвинуть на час начало учебного дня в школах. Это решение Лукашенко уже вызвало шквал критики и насмешек в стране, пишет «Немецкая волна».

Средние школы Минска уже начали получать распоряжения управлений образования о переносе начала уроков с 8.00 на 9.00. На очереди учебные заведения в других регионах страны. Поскольку до конца учебного года осталось полмесяца, то нововведения должны вступить в силу в сентябре.

Источник инициативы

С инициативой перенести на более позднее время начало учебного дня в школах выступил Александр Лукашенко во время своего ежегодного послания народу и парламенту Беларуси 21 апреля. В разделе, посвященном вопросам образования, Лукашенко высказал мнение: болезни детей связаны с тем, что они мало спят. При этом Лукашенко сослался на своего младшего сына, 13-летнего Николая:

«Я спрашиваю, что ты делал на первом уроке? Все спят, ну, и я немного вздремнул. Ты же сын президента, так делать нельзя», - сообщил подробности своего общения с отпрыском глава государства. И заявил, что занятия в школах должны начинаться в 9 утра, невзирая на то, во сколько начинается рабочий день у родителей учеников.

К этой теме он возвращался не раз, в том числе и 12 мая:

«Надо нам менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо. Хотя некоторые родители выступают против такого решения, в первую очередь надо думать о здоровье детей и о том, как они усваивают материал», - сказал Лукашенко.

Вопросы по поводу

Чиновники активно бросились выполнять пожелания Лукашенко. Школы уже начали получать распоряжения о переносе начала занятий на 9.00. Но тут же возникло много вопросов.

Во-первых, кроме устного пожелания Лукашенко, пока еще нет официального документа, регламентирующего порядок этого переноса, а также уточняющего, кого он коснется в первую очередь. Дело в том, что в стране есть школы, где занятия проходят в одну смену. Но в крупных городах, как правило, имеет место двухсменное обучение в связи с большим количеством учащихся. Если для первых перенести занятия, с точки зрения процесса, особой проблемы не представляет, то для вторых это означает продление учебного дня порой до позднего вечера.

Второй момент более важен для родителей. На многих предприятиях и учреждениях рабочий день начинается в 8.00, а то и раньше. Возникает логичный вопрос: как родители могут отвести учеников младших классов в школу, не опоздав на работу? В некоторых школах уже заявили, что в таких случаях будут дежурить учителя с 8 утра, поэтому родители смогут приводить детей к этому времени. Но тогда какой смысл в переносе начала учебного дня? Получается, что детям, которых родители приведут в школу к восьми утра, доведется провести там на час больше по сравнению с другими учениками. Да и у учителей, похоже, рабочий день в таком случае продлится вне зависимости от их желания.

Специалисты признают, что действительно система школьного образования в Беларуси устроена так, что и программы перегружены, и учебники несовершенны, и учебный день затянут, когда у школьников бывает по семь уроков в день. А еще нужно посещать факультативы, кружки, дополнительные занятия.

«Если мой ребенок, уходя в школу к восьми утра, и так после всех занятий и секций возвращается домой к семи вечера, то после переноса начала занятий это будет еще позже. А когда делать домашнее задание? А когда ребенку, в конце концов, погулять на улице?», - возмущается Мария, родительница шестиклассника, работница одного из столичных предприятий.

Неоднозначная реакция

Множество откликов инициатива Лукашенко получила в байнете и в социальных сетях:

«Нам долго добираться в школу на транспорте с двумя пересадками, поэтому приходится вставать в шесть утра и выходить в семь. Ребенок не высыпается и едет в школу без настроения. А как начинается день, так он и закончится».

Но все-таки большинство реакций на инициативу президента, подхваченную чиновниками, носят негативный оттенок, переходящий иногда на личности.

«Наконец-то Коля выспится. Но ведь его и так в отличие от других детей, которые вынуждены трястись в транспорте около часа, привозят в комфортном авто прямо к школе. Но наши дети не жалуются, а вот Коля, видите ли, спит на первом уроке».

«Сначала Лукашенко приказал переписать учебники, потому что его сын не воспринимает содержание некоторых из них. Теперь под Колю переносят начало учебного дня. А что потом? Под Колю перепишут Конституцию?»

«Ребенку нужно раньше спать ложиться, тогда утром и вставать будет нормально, а не устраивать перестройку учебного дня ради одного человека».

«Личное мнение высокопоставленного чиновника вносит несуразицу во всю систему образования уже не первый раз. После переноса начала учебного дня можно ожидать еще что-нибудь оригинальное».

Если идея Лукашенко будет воплощена в жизнь, то занятия в школах с одной сменой будут начинаться в 9.00. В школах, где две смены, занятия могут начинаться в 8.30. Но, как отмечается в распоряжениях управлений образования, эти учебные заведения должны будут обосновать, почему уроки начнутся на полчаса раньше.


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