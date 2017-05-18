21-летний белорус был признан «королем контрабанды» на польской границе 3 18.05.2017, 16:38

Молодой белорус вошел в историю как перевозчик рекордной партии контрабандных сигарет в польских Половцах.

21-летний белорус на своем бусе пересекал польско-белорусскую границу в КПП Половцы (сопредельный в Беларуси — Песчатка), сообщает euroby.info.

Пустой микроавтобус и одинокий водитель вызвали подозрение у польских таможенников. Машину решено было досмотреть с пристрастием.

В результате тщательной проверки сигареты нашли спрятанными в стенках буса, под полом и в дверях машины. Всего 14 тысяч пачек сигарет, рыночной стоимостью в Польше 180 тысяч злотых (более $45 тысяч). Обнаруженная партия оказалась самой большой выявленной контрабандой для польского пункта пропуска Половцы.

Молодой человек вошел в криминальную историю таможни, но дорогой ценой: лишился товара, буса, дополнительно его ждет штраф и уже наложен запрет на въезд в Евросоюз сроком на 3 года.