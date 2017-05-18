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Виртуозный сотрудник магазина стал звездой Сети

  • 18.05.2017, 16:36

Трудно поверить, что мужчина не просто барабанит по клавишам, а вносит данные с такой скоростью.

Пользователь YouTube снял видео, в котором сотрудник одной из американских АЗС продемонстрировал быстрый ввод артикулов товаров при помощи специального устройства.

Мужчина проводил инвентаризацию ассортимента, быстро набирая артикулы вслепую, пишет segodnya.ua.

"Он сказал, что занимается этим уже 30 лет! Люди, которые пришли в магазин, останавливались и смотрели на него с отвисшей челюстью", — подчеркнул автор видео.

За два дня видео посмотрели более двух миллионов раз.


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