Российского актера отправили в колонию за акцию «Он нам не Димон» 2 18.05.2017, 16:35

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Юрий Кулий

Фото: Мария Карпухина / Дождь

Показания против него дал напавший на Навального с зеленкой член движения SERB.

Тверской районный суд Москвы приговорил участника акции «Он нам не Димон», актера Юрия Кулия, обвиняемого в «нападении на полицейского», к восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщает «Медиазона».

Прокуратура просила для него два года колонии. Дело Кулия рассматривалось в особом порядке, без изучения доказательств и опроса свидетелей. На особый порядок согласился сам подсудимый, он решил признать свою вину, несмотря на возражения адвоката.

Кулия обвиняли в насилии, не опасном для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Максимальный срок по этой статье – пять лет.

10 мая Мосгорсуд отклонил апелляцию Кулия на арест. Прокурор и защита обвиняемого просили перевести его под домашний арест. Сам актер отмечал, что не собирается скрываться о суда, так как ему «надо учиться, работать».

Как рассказывал адвокат актера Алексей Липцер, во время протестной акции 26 апреля его подзащитный не нападал на полицейского, а пытался разнять омоновца и пожилого человека, которого задерживали. Полицейский заявил, что Кулий причинил ему причинил ему «физическую боль». При этом, по словам Липцера, никаких травм у омоновца не зафиксировали.

Показания против него, в числе прочих, дал член движения SERB Александр Петрунько. Активиста ранее опознали на видео нападения с зеленкой на политика Алексея Навального. Он также известен как «человек с банкой мочи» на выставке Джока Стерджеса.

После протестной акции 26 марта полиция задержала Юрия Кулия, Александра Шпакова, Станислава Зимовца и Андрея Косых. Шпакова взяли под стражу 28 марта, Зимовца – 1 апреля, Юрия Кулия – 6 апреля, Косых арестовали 13 апреля. Задержанные стали фигурантами дела о хулиганстве, посягательстве на жизнь полицейского и применении насилия по отношению к представителю власти.