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Как могилевский таксист «поставил на уши» Пинск

  • 18.05.2017, 17:06

Самое интересное в этой истории то, что все на самом деле было законно.

Столица Полесья кипит от возмущения, когда обсуждает могилевские нравы. В начале мая по почте житель этого города получил на свое имя сразу 8 «писем счастья» от могилевской госавтоинспекции, пишет сайт 6tv.by.

Общая сумма штрафов составила 700 рублей, и наложены они были за управление автомобилем, который был продан пинчуком в конце прошлого года. Дело в том, что сейчас продать машину можно, сняв ее с учета в ГАИ и передав покупателю копию паспорта для постановки на учет в другом городе. Таким образом, сам продавец больше не обязан ехать куда-то и тратить время на оформление документов. Но в таком случае человек полностью становится зависимым от добросовестности покупателя. Пинчуку не повезло, по бумагам он оставался владельцем автомобиля, который в свою очередь был еще несколько раз перепродан, пока в марте в конце концов не оказался в руках водителя такси из Могилева.

Водительские привычки могилевчан вызвали у жителей Пинска шок. Последний могилевский покупатель превышал скорость по ночам при движении по городу и району на 80 км/ч. То есть, при разрешенных в городе 60 км/ч, он летал под 140. Вполне вероятно, что он рассчитывал на безнаказанность благодаря не оформленным до конца бумагам. По закону, все штрафы должны были идти в Пинск номинальному владельцу машины. Бдительного пинчанина спас только случай - он увидел объявление о продаже своей машины в сети, а сведения о продавце вели в Могилев, откуда и приходили штрафы. Бедняга сразу же побежал к адвокатам, чтобы посоветоваться, что делать. По рекомендации юристов он срочно уехал в Могилев, нашел теперь уже продавца своей ранее проданной машины и взял из того расписку, что все же он заплатит все суммы штрафов. К тому же он заставил жителя Могилева поставить здесь машину на учет.

Самое интересное в этой истории то, что все на самом деле было законно. По абсолютно легальной процедуре отчуждения механических транспортных средств сделки должны проходить в простой письменной форме путем составления договоров в трех экземплярах, которые действуют с момента их регистрации в ГАИ. Зачастую это правило игнорируется во избежание дополнительной заботы для продавца, и тогда машины продаются-покупаются по копиям паспортов, что позволяет избежать личного присутствия во время регистрации. И это тоже законно. Пинчуку еще повезло, что могилевчанин испугался неожиданного визита и согласился выплатить свой штраф.


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