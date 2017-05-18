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В Молдове начали сбор подписей за импичмент Додона

  • 18.05.2017, 17:09
Игорь Додон

Либеральная партия выступила с инициативой отставки президента.

Либеральная партия (ЛП) Молдовы инициировала в четверг сбор подписей за импичмент президента Игоря Додона, сообщил председатель партии Михай Гимпу, передает издание ukranews.com

На пресс-конференции в четверг перед резиденцией президента он сказал, что в январе депутаты фракции либеральной партии подготовили законопроект с предложением отправить в отставку президента республики.

«У нас нет достаточного количества подписей для регистрации в парламенте проекта по отставке президента. Наши коллеги из других фракций посчитали, что нет достаточных оснований для того, чтобы инициировать процедуру импичмента. В то же время президент также не изменил свое поведение, он продолжает нарушать закон. В этой ситуации мы вынуждены обратиться к народу, чтобы начать процедуру по сбору подписей для проведения референдума по отставке президента Игоря Додона», - заявил Гимпу.

По его словам, есть достаточно оснований для того, чтобы отправить Додона в отставку. Среди них он назвал тот факт, что Додон признал Приднестровскую республику, поздравив ее лидера Вадима Красносельского с победой на выборах.

Гимпу обвинил Додона в стремлении осуществить федерализацию Молдовы, что противоречит ее конституции. Среди нарушений лидер либералов назвал тот факт, что Додон присутствовал 9 мая на параде Победы в Москве.

Гимпу назвал Додона «главной угрозой для республики, которая с его помощью рискует вновь оказаться под влиянием России».

Лидер либералов указал на то, что Додон инициировал получение Молдовой статуса наблюдателя в Евразийском союзе.

«Это также является нарушением, так как у нас есть соглашение об ассоциации с ЕС. Этот документ четко определяет путь страны - это европейский путь. Додон предал интересы Молдовы и обманул избирателей. Он обещал людям пенсии и зарплаты, а теперь хочет полномочия, как Гитлер, Наполеон и Сталин», - сказал Гимпу, первым поставив подпись под инициативой либералов.


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