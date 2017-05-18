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Британская няня сменила имя на Мэри Поппинс

  • 18.05.2017, 17:16

Более 20 лет женщина присматривает за детьми и регулярно одевается как няня-волшебница.

Няня из британского графства Ланкашир взяла имя Мэри Поппинс, героини повестей писательницы Памелы Трэверс. Об этом пишет Daily Mail (перевод – lenta.ru).

42-летняя Поппинс, которую ранее звали Эммой Дэвенпорт (Emma Davenport), более 20 лет присматривает за детьми и регулярно одевается как няня-волшебница. Она решила сменить имя после того, как увидела на портале Childcare.co.uk, что героиня оказалась второй по популярности среди сказочных персонажей. Женщина захотела увеличить свою востребованность и привлечь внимание работодателей в сети.

По ее словам, дети, за которыми она присматривала, и их родители часто сравнивают ее поведение и характер с образом Мэри Поппинс. Ее решение также поддержали супруг и шестилетняя дочь, которая является поклонницей книг Трэверс.

Первую повесть об идеальной няне прозаик (1899-1996) опубликовала в 1934 году. В течение следующих девяти лет вышли еще две книги, составивших основную трилогию: «Мэри Поппинс возвращается» (1935) и «Мэри Поппинс открывает дверь» (1943). Тем не менее писательница продолжила сочинять истории о няне и ее окружении вплоть до 1989 года. Всего в этой серии вышло более 20 книг и сборников.


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