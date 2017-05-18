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Высокопоставленного сотрудника МЧС приговорили к 3,5 годам

  • 18.05.2017, 17:20

Экс-замначальника управления МЧС брал взятки и злоупотреблял властью.

Суд Заводского района Минска постановил обвинительный приговор по уголовному делу бывшего заместителя начальника Минского областного управления МЧС, сообщает БелТА.

Высокопоставленный чиновник получил взятку от директора предприятия, которое выполняло строительные работы в здании областного управления, за благоприятное решение вопросов, связанных с приемкой и оплатой.

Также замначальника управления злоупотребил властью и нанес ущерб своему подразделению, занижая стоимость и объемы работ, выполненных Минским областным управлением МЧС. Обвиняемый признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.430 (получение взятки) и ч.2 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК Беларуси.

По совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, без штрафа, с конфискацией имущества и лишением специального звания "полковник внутренней службы".

Бывший спасатель также пять лет не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.


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