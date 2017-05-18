Играющая на гитаре лампочкой гомельская пенсионерка попадет на американский MTV 18.05.2017, 17:29

Ролик отобрали для нового проекта, стартовавшего недавно на MTV International, который охватывает более 160 стран.

К видео о том, как бабушка в Гомеле играет лампочкой на старенькой гитаре, продолжают проявлять интерес как обычные пользователи сети, так и профессионалы в шоу-бизнесе. На этот раз ролик покажут на американском MTV - одном из самых популярных телеканалов мира.

Письмо с просьбой разрешить демонстрацию ролика на ТВ прислали с телевидения в Нью-Йорке автору видео, журналисту kp.by по Гомельской области. Ролик отобрали для нового проекта Click Bait, стартовавшего недавно на MTV International, который охватывает более 160 стран во всем мире.

- Мы думаем, что ваше видео прекрасно подходит для нашего шоу, - написали авторы проекта.

В новом шоу, ведущим которого избран известный комик Акаш Сингх, зрителям представят «звук Интернета», продемонстрировав «лучшее из музыкальных моментов сети»:

- 30-минутная серия увлекает зрителей в кроличью нору интернет-контента, демонстрируя лучшие музыкальные моменты сети, которые MTV выбрал вручную из интернета. Зрителям представят вирусные видео и монтажные ролики, которые являются самым крутым, необычным и смешным музыкальным контентом, созданным пользователями, - говорится в анонсе программы.

Ролик о гомельской бабушке, которая играет мотив песни «Я люблю тебя, жизнь» лампочкой и таким образом собирает милостыню на улице, журналист снял еще в 2009 году и выложил на YouTube под названием Blues from old woman. Видео сразу же стало вирусным, за короткое время набрало первый миллион просмотров, а сейчас ролик, длиной менее минуты, посмотрели уже больше 6 млн. человек.

С тех пор о необычной гитаристке Лидии Дробышевской не раз писали газеты, ее приглашали на телевидение в Москву, где она участвовала в проекте «Минута славы». Но и после этого ничего в жизни 85-летней бабушки не изменилось: до сих пор ее можно встретить на улице с гитарой и лампочкой:

- Зарабатываю прибавку к пенсии, она у меня маленькая, потому что меня признали дочкой кулака и на хорошие должности никогда не брали. Всю жизнь рабочей протрудилась, - объясняла Лидия Константиновна.

Благодаря авторской технике игры на гитаре и дополнительному инструменту - простой лампочке накаливания - все мелодии Лидии Константиновны принимают блюзовую окраску. Хоть бабушка и не всегда попадает в ноты, музыкального образования все-таки нет, получается очень красиво. А особенно трогательно в ее интерпретации звучит советский хит «Я люблю тебя, жизнь».