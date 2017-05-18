В РФ предложили в 10 раз увеличить штрафы за проживание без регистрации 1 18.05.2017, 17:36

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Такой законопроект подготовил скандально известный депутат Госдумы России Виталий Милонов.

В нем предлагается в несколько раз увеличить штрафы за проживание в жилом помещении без регистрации, а также за нарушение правил регистрации.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на парламентария, поправки предлагается внести в статьи 19.15.1 и 19.15.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Депутат заявил, что документ уже внесен в Госдуму.

Законопроектом предлагается ужесточить ответственность по указанным составам административных правонарушений. Так, проектом закона увеличивается максимальный штраф с трех тысяч до 30 тысяч рублей для проживающих в квартире без соответствующей регистрации, с пяти тысяч до 50 тысяч рублей - для нанимателей и собственников этого жилья.

Кроме того, с максимальных семи тысяч рублей до 300 тысяч рублей предлагается увеличить штрафы для юридических лиц за нарушение ими без уважительных причин сроков уведомления органов регистрационного учета о проживании гражданина, которому было предоставлено помещение, и с максимальных 10 тысяч до 500 тысяч рублей - если такое правонарушение совершено в городах федерального значения Москве или Санкт-Петербурге.

Этим же законопроектом также предлагается установить дополнительную гарантию для членов семьи, сталкивающихся с ситуацией, когда вместе с ними проживает наркозависимый, либо человек, злоупотребляющий алкоголем, либо имеющий пристрастие к азартным играм, либо ведущий антисоциальный образ жизни, или же склонный к совершению преступлений и правонарушений. Таких граждан Милонов предлагает не освобождать от административной ответственности при отсутствии письменного согласия членов семьи, являющихся нанимателями или собственниками данного жилого помещения.

В настоящее время россияне, проживающие в жилом помещении без соответствующей регистрации, совместно с членами семьи, освобождаются от ответственности.