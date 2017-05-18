Евросоюз будет внимательно следить за «делом патриотов» 3 18.05.2017, 17:42

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Фото: Getty Images

Европейский союз продолжит политику критического взаимодействия с Беларусью.

ЕC будет внимательно следить за некоторыми расследованиями в Беларуси, включая дело «Белого легиона». Об этом tut.by сказала глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин в кулуарах экспертных консультаций между МИДом и правозащитниками.

— Мы продолжаем политику критического взаимодействия с Беларусью, и мы будем говорить о правах человека. Но иногда это лучше делать на прямых переговорах, а не публично, — сказала глава представительства ЕС.

—Мы внимательно следим за ситуацией и движемся пошагово. Существующие проекты продолжаются. Но наше сотрудничество — это не только финансовая поддержка, но и общие ценности. Если мы говорим о верховенстве права, я хочу видеть, как идут некоторые расследования, какими будут суды и итоги…

— Вы имеете в виду дело «Белого легиона»?

— Например, да. И мы будем за ним внимательно следить.

— Есть какие-то красные линии для белорусских властей?

— Я не люблю говорить о красных линиях и не хочу увидеть худшие сценарии. Если что-то будет происходить, я буду это комментировать, как и ЕС. И сейчас мы ожидаем, что произойдет.

В своем заявлении от 4 апреля, Евросоюз подчеркнул, что действия властей Беларуси, в том числе превентивные аресты накануне и большое количество арестов и задержаний мирных демонстрантов 25 марта, были неизбирательными и неуместными.