закрыть
18 мая 2017, четверг, 20:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Форвард БАТЭ из Финляндии провел урок английского для борисовских школьников

1
  • 18.05.2017, 17:47
  • 1,385
Яссе Туоминен
Фото: ФК БАТЭ

Яссе Туоминен стал специальным гостем гимназии, которая специализируется на изучении иностранных языков.

Все общение проходило на языке Шекспира и вышло увлекательным для обеих сторон. Ребята буквально засыпали финского футболиста Яссе Туоминена вопросами о семье, хобби, предпочтениях в кино и музыке и даже планах на будущее после завершении футбольной карьеры. Яссе охотно делился мнением с новыми друзьями. Импровизированная пресс-конференция оказалась очень плодотворной: юные "журналисты" узнали много интересного, сообщает официальный сайт БАТЭ.

Игрок БАТЭ рассказал, что в Беларуси с каждым днем чувствует себя увереннее, привык к еде (правда, драники еще не пробовал), что его любимый фильм — "Волк с Уолл-Стрит", а в музыке предпочитает рэп. Ну и, конечно, не смог не ответить утвердительно на вопрос о красоте белорусских девушек.

Затем пришла пора нападающему задавать вопросы. Вместе с представителями клуба — начальником департамента развития Натальей Марченко и генеральным секретарем Андреем Вашкевичем (кстати, выпускником как раз этого учебного заведения) — Туоминен провел веселую викторину. Вместо оценок за правильные ответы полагались фирменные кепки ФК БАТЭ.

Закончился урок не звонком, а фото- и автограф-сессией. Никто из ребят не ушел без карточки с росписью Яссе, да и количества сделанных селфи было не счесть. Вдобавок гимназистам достались билеты на субботнее "класико" на "Борисов-Арене".


Мнение

Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников
Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси