Форвард БАТЭ из Финляндии провел урок английского для борисовских школьников 1 18.05.2017, 17:47

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Яссе Туоминен

Фото: ФК БАТЭ

Яссе Туоминен стал специальным гостем гимназии, которая специализируется на изучении иностранных языков.

Все общение проходило на языке Шекспира и вышло увлекательным для обеих сторон. Ребята буквально засыпали финского футболиста Яссе Туоминена вопросами о семье, хобби, предпочтениях в кино и музыке и даже планах на будущее после завершении футбольной карьеры. Яссе охотно делился мнением с новыми друзьями. Импровизированная пресс-конференция оказалась очень плодотворной: юные "журналисты" узнали много интересного, сообщает официальный сайт БАТЭ.

Игрок БАТЭ рассказал, что в Беларуси с каждым днем чувствует себя увереннее, привык к еде (правда, драники еще не пробовал), что его любимый фильм — "Волк с Уолл-Стрит", а в музыке предпочитает рэп. Ну и, конечно, не смог не ответить утвердительно на вопрос о красоте белорусских девушек.

Затем пришла пора нападающему задавать вопросы. Вместе с представителями клуба — начальником департамента развития Натальей Марченко и генеральным секретарем Андреем Вашкевичем (кстати, выпускником как раз этого учебного заведения) — Туоминен провел веселую викторину. Вместо оценок за правильные ответы полагались фирменные кепки ФК БАТЭ.

Закончился урок не звонком, а фото- и автограф-сессией. Никто из ребят не ушел без карточки с росписью Яссе, да и количества сделанных селфи было не счесть. Вдобавок гимназистам достались билеты на субботнее "класико" на "Борисов-Арене".