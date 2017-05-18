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Чем летают президенты разных стран?

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  • 18.05.2017, 17:58
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Фото: Frank Schwichtenberg

В отличие от Лукашенко многие президенты летают обычными рейсовыми самолетами.

Вечером 17 мая в Минск с рабочим визитом прибыл президент Сербии Томислав Николич. Уже второй раз он прилетает в белорусскую столицу обычным рейсом авиакомпании Lufthansa.

Билеты в две стороны в экономкласс на этот рейс стоят 353 евро. Такой же комплект билетов в бизнес-класс с дополнительным пакетом услуг Business Flex (отсутствие соседа рядом, двойное место для багажа и ручной клади, приоритет при посадке на борт, первоочередной проход, услуги vip-зала) обойдется в 800 евро, пишет kp.by.

Президента Литвы Даля Грибаускайте летит в экономклассе рейса Вильнюс - Лондон дешевой авиалинии Wizzair.
Фото: facebook Дали Грибаускайте.

Сколько всего людей прилетели в Минск вместе с президентом - пока неизвестно. На кадрах хроники засветился лишь охранник (или помощник), который несет чемоданы, переводчица и еще одни сопровождающий. Впрочем, не исключено, что сербы выкупили весь бизнес-класс.

Как удалось узнать «Комсомолке», девятиместный Dassault Falcon 50, который обслуживает первых лиц Сербии, выпущен в далеком 1981 году. Сейчас самолеты тех лет выпуска стоят 1 - 1,8 миллиона долларов. Правда, чтобы организовать полет, потребуется оплатить топливо, работу пилотов, услуги наземных служб, стоянку самолета в Минске.

Девятиместный Dassault Falcon 50, который обслуживает первых лиц Сербии, выпущен в далеком 1981 году.
Фото: БелТА.

Если собственного самолета нет, его можно зафрахтовать. Арендовать подобный самолет у белградской авиакомпании для полета в Минск и обратно стоило бы примерно 25 - 30 тысяч евро.

Кто еще из президентов летает обычными рейсами?

Европейских лидеров регулярно видят в самолетах обычных рейсов. Президента Литвы Далю Грибаускайте видели в экономклассе рейса Вильнюс - Лондон дешевой авиалинии Wizzair. В экономклассе рейса Нью Йорк - Хельсинки видели президента Финляндии Тарью Халонен с шестью сопровождающими. На борту рейса Рим - Палермо авиакомпании Alitalia видели президента Италии Серджо Маттарелла.

В экономклассе рейса Нью Йорк - Хельсинки видели президента Финляндии Тарью Халонен.
Фото: соцсети.

Пару недель назад президент Польши Анджей Дуда добирался в Мехико рейсовыми самолетами, причем на перекладных - с пересадкой во Франкфурте. Прежний президент Бронислав Коморовский также летал рейсовыми самолетами - например, на заседание Генассамблеи ООН или с визитами в США.

А на прошлой неделе президент Молдовы Игорь Додон прилетел в Москву по приглашению Путина - на парад Победы. Вместе с супругой, сыном, советником по внешней политике, пресс-секретарем он летел обычным рейсом Кишинев - Москва. А двумя неделями раньше обычным рейсом Додон летал в Бишкек на саммит ЕАЭС.

В экономклассе лоукостера EasyJet видели британского премьера Джеймса Кэмерона. Он летел в отпуск к жене и детям, его сопровождал телохранитель.

В экономклассе лоукостера EasyJet видели британского премьера Джеймса Кэмерона.
Фото: соцсети.

А КАК У НАС?

Сейчас Александр Лукашенко использует два правительственных самолета. Boeing-737 обслуживает первых лиц страны с 2003 года. А флагманским самолетом для первого лица Беларуси стал Boeing-767 в VIP-компоновке. Самолет в 2012 году купили в Туркменистане - на нем летал ныне покойный Туркменбаши. По данным экспертов, цена такого самолета - 124 - 160 миллионов долларов (в зависимости от модификации). Однако, по словам самого Лукашенко, самолет обошелся менее чем в 100 миллионов.

флагманским самолетом для первого лица Беларуси стал Boeing-767 в VIP-компоновке.
Фото: Jan Seba, planespotters.net.

Еще один борт, который также используется членами правительства, - Bombardier Challenger 850. Самолет купили новым в 2010 году. Самолет периодически видят в различных аэропортах Европы. Однако кто именно летает на этом самолете - доподлинно не известно.

Еще один борт, который также используется членами правительства, - Bombardier Challenger 850.
Фото: abload.de.

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