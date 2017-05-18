Василий Шлындиков: Сегодня каждый руководитель предприятия - кандидат в тюрьму 9 18.05.2017, 17:55

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Василий Шлындиков

Эксперты считают абсурдным запрет на выезд директоров предприятий-должников за границу.

Руководителям предприятий, имеющих долги, могут ограничить выезд за границу. Эта мера предусмотрена изменениями и дополнениями в закон «Об исполнительном производстве», которые вступили в силу с 16 мая. Бывший руководитель ОАО «Амкодор» Василий Шлындиков прокомментировал «Радые Рацыя» абсурдный запрет:

- В таком случае можно сказать, что директора половины (а может и больше) государственных предприятий уже находятся в статусе «невыездных». Так как все они имеют долги. А вообще, это нововведение - какой-то абсурд, не знаю, кто принимает такие «талантливые» решения. Люди мыслят какими-то первобытными категориями, так как толку от такого решения не будет абсолютно никакого. Неужели руководитель предприятия хочет, чтобы у него были долги? Он и так крутится, как может.

- Какой эффект может быть от такого решения?

- Эффект будет такой, что и раньше никто не хотел идти работать руководителем предприятия, а теперь и тем более не захотят идти. Эта должность утратила престиж, ведь сегодня человек работает, а завтра ни за что может оказаться за решеткой. Какой тут престиж, если сегодня директор предприятия - потенциальный уголовник и кандидат в тюрьму? Все эти неадекватные меры приводят только к разорению предприятий и экономики. Но наши чиновники, видимо, по-другому не умеют управлять.