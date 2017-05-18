Трейлеры белоруса претендуют сразу на шесть премий в Голливуде 18.05.2017, 18:21

10,185

Вадим Худобец номинирован на голливудские премии Golden Trailer Awards.

На днях стало известно, что сразу несколько трейлеров, над которыми трудился белорус Вадим Худобец, претендуют на 6 премий Golden Trailer Awards, пишет «Онлайнер».

В лидерах по количеству номинаций Golden Trailer Awards — трейлеры к «Лего Фильм: Бэтмен», «Ла-Ла Ленд» и «Стражи Галактики. Часть 2». Организаторы церемонии, которая будет проводиться в 18-й раз, подчеркивают, что промоматериалы к фильмам (трейлеры, постеры и т. д.) являются предметами современного искусства.

В списке претендентов на премию оказались «„Время первых“ — экшен-трейлер» («Лучший иностранный трейлер» и «Лучший иностранный тизер»), «„Время первых“ — трейлер» («Лучший иностранный драматический трейлер»), «„Матильда“ — трейлер 2» («Лучший иностранный романтический трейлер» и «Лучший иностранный музыкальный трейлер»), «Fucking Heroes — Red Band Trailer» («Лучший трейлер без фильма»).

Внимание! Данный трейлер не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет, а также впечатлительным людям.

Вадим ответил на несколько наших вопросов, уделив время в перерывах в подготовке к поездке на Golden Trailer Awards.

— С момента выхода ETERNA прошло много лет. Увлечение давно стало работой. Стоило оно того? Это работа мечты?

— Определенно стоило. Работать дома себе в удовольствие лучше, чем ходить каждое утро куда-то на работу. Но, конечно, у фриланса есть и свои минусы. А работа мечты, думаю, все еще ждет меня в Голливуде.

— Вы занимаетесь официальными трейлерами к российским картинам. Поступали ли предложения от по-настоящему крупных западных студий?

— Да, поступали предложения о сотрудничестве с топовыми трейлер-хаусами (это компании, которые занимаются созданием трейлеров) из США. Но проблема в том, что они опасаются работать удаленно. Это огромный риск для них: еще не вышедший в прокат фильм может оказаться в сети, что уже происходило не один раз. Поэтому некоторые компании сразу теряют интерес, узнав, что ты не из США. Другие дают тестовые задания, после успешного выполнения которых принимают на работу и делают рабочую визу. Однако с рабочими визами в США отдельная история — та еще лотерея, которая проходит раз в году и шансов в ней чуть больше, чем с грин-картой. Есть и другие варианты, так что рано или поздно я до них доберусь [смеется].

— Будь у вас $100 млн, какой бы фильм сняли, в каком жанре? Кого пригласили бы? Сюжет?

— Сам бы не снимал, так как нет навыков и желания. А деньги отдал бы на продолжение сериалов «Два с половиной человека» (но только с Чарли Шином) и «Как я встретил вашу маму». А еще лучше — на реинкарнацию Сергея Бодрова для съемок «Брат 3».

— Трейлер Fucking Heroes — как он появился? Крик души или просто фан?

— После десятков российских трейлеров процесс создания превращается в рутину и становится скучно. Для этого и нужно периодически делать что-то для себя, чтобы напомнить, за что ты полюбил эту профессию. А в случае с данным роликом хотелось вытворить что-то дерзкое и смешное, отойти от темы привычного эпика и экшена.