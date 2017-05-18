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Силуанов: РФ полностью истратит Резервный фонд в этом году

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  • 18.05.2017, 18:23
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Антон Силуанов
Фото: РИА «Новости»

После этого Россия начнет расходовать Фонд национального благосостояния.

Резервный фонд РФ в 2017 году будет истрачен полностью. Как заявил министр финансов страны-агрессора Антон Силуанов, после этого начнет использоваться Фонд национального благосостояния (ФНБ), пишет «Прайм».

По его словам, восстановление средств Резервного фонда будет происходить в 2018 году.

Силуанов добавил, что в следующем году в резервный фонд будет направлена сумма нефтегазовых доходов 2017 года в размере 623 млрд рублей (около 11 млрд по текущему курсу центробанка РФ).


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