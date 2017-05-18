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Минских школьников сгоняют на концерт российского поп-певца

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  • 18.05.2017, 18:35

С выпускников столичных школ собирают по 35 рублей на «Последний звонок» Егора Крида.

У столичных школьников и десятиклассников собирают по 35 рублей на последний звонок. Но пройдет он не в школе и не в ресторане а... в «Минск-арене», на концерте российского певца Егора Крида и группы «Mband» 30 мая, передает «Еврорадио».

Билеты на концерт продают через... школы. Обязали приобрести определенное количество. Школы в шоке, в администрации одной из них сообщили, что деньги брать неоткуда: не сдают. Некоторые учреждения образования вообще отказались от такого последнего звонка.

В комитете по образованию Мингорисполкома неожиданно узнаем, что идти на последний звонок... школьники решили сами.

― Это пробный проект по организации последнего звонка, как это делается в Москве, в России. Организаторы делали опрос, кого бы они хотели видеть. И выбрали этого исполнителя, по большинству голосов. Никто никого не заставляет, родители тоже выбирали. Никто никому ничего не навязывает, ― уверяют в комитете по образованию.

Как выясняем, концерт Егора Крида организовывает... сама «Минск-арена». Они же, якобы, проводили опрос среди школьников, кого те хотят видеть на концерте.

― Школьники сами изъявили такое желание, мы делали опрос в социальных сетях, так как он популярен у молодёжи сейчас, ― отвечают в «Минск-арене».

Пробуем все же узнать подробности.

- А где был опрос, может какой-то популярный паблик?

- Этих деталей сейчас не скажу, специалисты делали.

- А какие еще варианты были?

- Ряд групп там был в подобном стиле.

- А много билетов уже школьники купили?

- Приходите на концерт и увидите тогда.

Таким образом, ни детали опроса, ни его результаты организаторы сообщить не смогли.

Министерство образования в курсе, что такой концерт будет. Но участие в таком последнем звонке ― только по желанию.

― Это такое предложение, как можно провести последний звонок. Но никаких распоряжений на этот счёт нет, это точно. Поэтому здесь никто никого заставить не может.

Концерт Егора Крида и группы «Mband» состоится 30 мая, билеты стоят от 27 до 47 рублей.


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