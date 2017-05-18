Леонид Кулаков просил у судьи «сутки» вместо штрафа 2 18.05.2017, 18:49

Леонид Кулаков

Активиста «Европейской Беларуси» оштрафовали на 40 базовых.

Активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков на заседание по своему делу пришел с вещами и попросил судью Сидарок присудить ему сутки ареста. Однако судья решила иначе и оштрафовала активиста на 40 базовых величин, передает «Весна».

А 19 мая на 10 часов в суде Московского района Минска назначено рассмотрение административного дела Марины Адамович за участие в этом же мероприятии.

Напомним, за первомайскую акцию в Минске на это время к арестам и штрафам приговорены 10 человек, среди которых Владимир Некляев, Евгений Афнагель, Павел Северинец, Максим Винярский, Вячеслав Сивчик и другие участники митинга.

Всего по информации правозащитников сотрудники милиции составили рапорты почти на два десятка человек. Можно предположить, что судебный конвейер за Первомай еще в самом разгаре.