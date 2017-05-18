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Скауты НХЛ проявляют интерес к трем белорусским хоккеистам

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  • 18.05.2017, 18:59

Все три игрока принимали участие в составе сборной Беларуси в чемпионате мира.

Скауты Национальной хоккейной лиги проявляют интерес к трем белорусским игрокам, рассказал главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис по возвращении с чемпионата мира, передает БелТА.

Канадский тренер подчеркнул, что агенты ведущих заокеанских клубов взяли на карандаш Егора Шаранговича. «При соответствующем отношении к делу и если рядом с ним будет классный тренер, этот молодой нападающий может вырасти в игрока высокого класса. Скауты обратили на него внимание, также они интересовались защитниками Евгением Лисовцом и Павлом Воробьем», - рассказал Дэйв Льюис.

Все три игрока принимали участие в составе сборной Беларуси в чемпионате мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне. Белорусская дружина заняла на турнире 13-е место и уже вернулась домой.


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