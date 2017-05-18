Белорусы сократили траты в магазинах 3 18.05.2017, 19:03

Луканомика заставляет белорусов экономить на продуктах.

Розничный товарооборот в январе-апреле этого года снизился на 0,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Всего за четыре месяца текущего года белорусы оставили в магазинах 11,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает tut.by cо ссылкой на Белстат.

При этом товарооборот в общественном питании даже незначительно вырос — на 0,5% по отношению к 2016 году и составил 636 миллионов рублей.

Судя по статистике, товарооборот в этом году постепенно растет. Если в январе текущего года розничный товарооборот снизился в сопоставимых ценах на 4,6% (в январе 2016 падение составляло 2%), то за четыре месяца совокупное падение в сравнении с прошлым годом не составило и одного процента.