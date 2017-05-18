Россельхознадзор продолжает молочные войны с Беларусью 18.05.2017, 19:24

Фото с сайта kak-zdorovo.com

Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции еще с ряда белорусских предприятий.

Россельхознадзор с 19 мая запрещает поставки молочной продукции еще с нескольких предприятий Беларуси, это связано с систематическим нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и РФ.

«Россельхознадзор продолжает выявлять в белорусской продукции остатки антибиотиков и другие нарушения. Причем мы обратились к белорусским коллегам с просьбой приостановить ветсертификацию продукции предприятий-нарушителей для экспорта в РФ, однако этого не было сделано», - сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

В связи с этим с 19 мая Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в РФ сухого молока, сыра и масла, произведенных ОАО «Бабушкина крынка», Кобринским маслодельно-сыродельным заводом, Молодечненским молочным комбинатом, молочной компанией «Новогрудские дары», Пружанским молочным комбинатом, Слуцким сыродельным комбинатом, Любанским филиалом Слуцкого сыродельного комбината.

Кроме того, с 19 мая запрещаются поставки сухой молочной сыворотки компании «Бабушкина крынка».

По словам Мелано, Россельхознадзор также сообщил белорусской стороне о случаях поступления на территорию РФ продукции с нарушением ее качественного состава. Так в сыре Барановичского молочного комбината выявлено несоответствие массовой доли жира в сухом веществе. Такое же нарушение обнаружено в продукции компании «Верхний луг» и Ошмянского сыродельного завода. В сыре ОАО «Здравушка-милк» (Березинский филиал) выявлено несоответствие массовой доли влаги в обезжиренном веществе.

Кроме того, остатки антибиотиков повторно зафиксированы в продукции компании «Молочный полюс».

«Россельхознадзор также обратился к департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси с просьбой ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции «Скидельской птицефабрики» (агрокомбинат «Скидельский»), в которой обнаружены сальмонеллы», - сообщила Мелано.

Россельхознадзор также просит белорусских коллег провести расследование, установить причины каждого нарушения и представить результаты этих проверок с приложением соответствующих материалов. В противном случае служба оставляет за собой право ввести ограничения на поставки продукции и с этих предприятий, отметила она.