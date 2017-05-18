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Семь мелочей, которые сделают вас здоровее уже сейчас

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  • 18.05.2017, 19:40

Последние исследования показывают, что даже небольшие изменения в образе жизни способны сделать нас значительно здоровее.

Иногда кажется, что это так сложно – изменить свои привычки и склонности. Мы даем вам несколько рекомендаций, соблюдать которые совсем несложно. Они помогут вам стать здоровее прямо сейчас, пишет my.goodhouse.com.

Больше клетчатки

Исследование, опубликованное в журнале Obesity, выявило: увеличение потребления растворимой клетчатки всего на 10 граммов снижает количество висцерального жира на 4%. Заметим: повышенный уровень висцерального жира провоцирует многие заболевания, включая диабет 2 типа. Растворимое волокно содержится в бобовых, овсе, некоторых фруктах (грушах, сливах) и овощах. К примеру, в половине средней тарелки брюссельской капусты содержатся около 3 граммов клетчатки.

Не отказывайтесь от кофе

Любите кофе? Позвольте себя побаловать одной-двумя чашками в день! Исследователи обнаружили, что люди, регулярно потребляющие кофе, имеют на 25% меньший риск развития меланомы. Оказывается, кофеин предотвращает развитие этого онкозаболевания. Некоторые данные также говорят о том, что 3-5 чашек кофе в день способны предотвратить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Больше солнца

Вы наверняка слышали о пользе витамина D для здоровья. Например, он предотвращает развитие диабета, депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний. А еще, как показало недавнее исследование, пребывание на солнце предотвращает атрофию мышечных волокон! Это очень важно, ведь с возрастом мы теряем мышечную массу, а это приводит к проблемам с лишним весом и со здоровьем позвоночника.

Короткие прогулки

Знаете ли вы, что для долголетия вам необходимо всего лишь 20 минут в день посвящать прогулкам? Новое исследование, в котором участвовали более 300 тысяч человек, показало, что даже небольшое увеличение физической активности уменьшает риск преждевременной смерти на 30%. Двадцать минут в день – это ведь не так уж и много, не правда ли?

Введите в рацион свеклу

Если вы будете ежедневно пить стакан свежеотжатого свекольного сока или есть салаты со свеклой, то обезопасите себя от гипертонии! Этот удивительный овощ – как раз то, что надо, чтобы держать давление под контролем. Дело в том, что организм преобразовывает содержащиеся в свекле нитраты в оксид азота, который улучшает кровоток.

Полноценный сон

Оказывается, недосып провоцирует зависимость от калорийных блюд. Небольшое исследование показало, что люди, которые заставили себя спать не 6,5, а 8 часов в сутки, на 62% меньше страдали от голода и легко отказывались от калорийной пищи.

Отказ от антибиотиков

Есть такая скверная привычка: даже простую простуду лечить при помощи антибиотиков, да еще и купленных без рецепта. Но проблема в том, что антибиотики убивают не только болезнетворные бактерии, но и полезные – те, что защищают организм. Получается, что, вылечив болезнь, мы полностью лишаем организм природной защиты от следующей хвори! Постарайтесь не принимать антибиотики без крайней необходимости, обязательно советуйтесь с врачом и спрашивайте, есть ли альтернатива приему антибиотика в вашем конкретном случае.


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