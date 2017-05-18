Александр Рыбак и Naviband перепели песню Джамалы «1944» 3 18.05.2017, 20:25

Сегодня отмечается годовщина депортации крымских татар из Крыма - им было разрешено вернуться домой только в конце 1980-х годов.

В сталинские времена, начиная с 18 мая 1944 года, крымские татары были погружены в поезда - в большинстве своем за два дня - и отправлены в Узбекистан и другие районы СССР. Тысячи из них погибли во время транспортировки, передает «Радыё Свабода».

Крымскотатарская певица Джамала выступала на «Евровидении» в 2016 году с песней 1944 года, посвященной тем драматическим событиям. Группа Naviband, которая представляла Беларусь на «Евровидении» в этом году, сделала видео-кавер на песню Джамалы о крымских татарах.

Позже победитель конкурса «Евровидение» 2009 года, норвежский музыкант белорусского происхождения Александр Рыбак записал инструментальный кавер.