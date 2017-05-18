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ЧМ-2017: Финляндия и Россия вышли в полуфинал

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  • 18.05.2017, 20:58

В четвертьфинале Россия победила Чехию, а Финляндия оказалась сильнее США.

Сегодня проходят четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею. Уже стали известны первые полуфиналисты — это команды Финляндии и России.

Команда России встречалась в Париже со сборной Чехии и выиграла со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Одновременно в Кельне проходила встреча сборных Финляндии и США. Финны оказались сильнее и также выиграли «всухую» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Сегодня в 21.15 пройдут еще две встречи. В Париже состоится матч Швейцария — Швеция, а в Кельне поборются Канада и Германия.


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