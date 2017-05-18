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В Малечи не смогли отмыть памятник Ленину от краски

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  • 18.05.2017, 21:25
Фото: «Радыё Свабода»

Бюст пытались отмыть даже специальным шампунем, но и он не помог.

Бюст Ленина в поселке Малеч Березовского района до сих пор стоит с крупными красными пятнами. Он был облит краской 22 апреля, передает «Радыё Свабода».

Местные жители говорят, что чистили памятник не один день, но так и не смогли привести его в первоначальный вид. Возле памятника даже поставили строительные лестницы. Один из жителей поселка говорит, что краску смывали даже специальным шампунем, и все впустую.

За облитый краской бюст осужден житель Малечи Виталий Шилинец Березовский суд наказал его годом исправительных работ с вычетом 15% от зарплаты.

Приговор Виталий решил не обжаловать, хотя правозащитники настаивали, что это следует сделать. Но, по мнению Шилинца, апелляция не принесла бы пользы.

Виталий говорит, что в нашей стране памятники Ленину не должны стоять на площадях:

«Если бы на суде я признал свою вину, а также согласился бы привести в порядок этот памятник, то наказание было бы гораздо меньшее. Но я не пошел на это, так как считаю, что деятельность Ленина привела к миллионам жертв».

Жители поддержали поступок Виталия Шилинца, многие до сих пор выражают ему свою солидарность.


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