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Белорусский каноист Петров полностью оправдан французским НАДА

  • 18.05.2017, 21:59

Дисциплинарная комиссия французского национального антидопингового агентства полностью оправдала белорусского каноиста Максима Петрова.

Соответствующее уведомление спортсмен получил 18 мая. Об этом сообщили адвокаты бюро "Данилевич и Воложинец", которые представляли интересы спортсмена на слушаниях дисциплинарной комиссии, прошедших 22 марта 2017 года в Париже.

Ранее в феврале 2017 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) официально также сняло все подозрения в употреблении допинга с белорусских гребцов, включая Петрова, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.


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