Кассиры «Белмаркета» взбунтовались против начальства 18.05.2017, 22:12

Десятки обманутых работников отстаивают в суде свои права.

Десятки судебных заседаний за закрытыми дверями, десятки людей, которым не продлили или пригрозили не продлить рабочих контактов. Так вкратце выглядит дело «Белмаркета». У ряда работников этой сети деньги из зарплаты «списали» в счет огромных недостач, выявленных в ходе инвентаризации, передает «Белсат».

Объявление о свежих вакансиях на дверях магазинов «Белмаркета» появилась не случайно. Ряду еще недавних сотрудников различных отделений контрактов не продлили.

«На данный момент людям не продлевают контрактов. Людей можно сказать увольняют», — говорит сотрудница «Белмаркета» № 136 д. Сеница Людмила Винничек.

Так поступили с теми, кто подал иск на «Белмаркет» в суд, а таких только в 136-ом отделении магазина в агрогородке Сеница — 60 человек. Лавина исков обрушилась на суды после прошлогодних инвентаризаций, в результате которых в магазинах обнаружились огромные недостачи: в некоторых отделениях — более чем на 100 тысяч рублей. Деньги руководство списало с рабочих.

«Мы были не согласны, тоже писали письма, также проводилась встреча: нам говорили: это вы виноваты, вы украли, значит, естественно, платить вам — никто вам не поможет», — рассказывает бывшая работница «Белмаркета» № 137 в Заславле.

Многие из тех, кто подал иски, работал в «Белмаркете» не первый год. Женщины подчеркивают, что до сих пор они проводили не одну инвентаризацию, и суммы совпадали. Сотрудницы уверены, что вдруг и в крупных размерах воровать одновременно в разных отделениях никто не стал.

«Мы считаем, что невиновны. И что все-таки это проблема была или с деноминацией, или техническая, или списали — была какая-то проблема, но ее никто не искал», — полагает Людмила Винничек.

«У нас есть охрана, которая проверяет нас досконально, сумки у нас проверяет. Мы записываемся когда приходим в магазин и уходим из него. У нас очень много камер — такое количество товара мы не могли вынести, потому что это большая сумма», — рассказывает сотрудница «Белмаркета» № 143, что в деревне Боровляны.

Сумма списанных с зарплаты денег в некоторых случаях — даже 860 рублей, а это два оклада работника магазина. После повесток в суд руководство сети использовали новые шаги.

«Из-за того что мы обратились в суд, нас начинают в магазине угнетать. Нам не дают премии — над нами издеваются. С 1 мая были повышены оклады у всех продавцов и кассиров. Нам их не повысили — тем кто обратился в суд», — говорит Светлана Синкевич из боровлянского магазина.

Председатель профсоюзного комитета «Белмаркет-компани», и одновременно заместитель директора по связям с общественностью, на камеру давать комментарий отказался. Однако в телефонном разговоре сообщил, что ничего об угрозах в адрес работников не знает. И подчеркнул, что сотрудников магазинов ловили на кражах.

«Контракты у нас заключены, там прописаны все условия. У нас очень много фактов выявления краж при магазинах — и это факт, его надо понимать», — объясняет заместитель директора по связям с общественностью Виталий Рунцо.

Судебные заседания начались еще в прошлом году и проходят в закрытом режиме. Даже их количество в компании называют коммерческой тайной. Но известно, что несколько судов закончились в пользу работников — им вернут деньги. Другие ждут проведения назначенной судом экономической экспертизы. Работники убеждены: администрация «Белмаркета» не ожидала, что работники различных отделений познакомятся и дадут отпор.

«Мы призываем чтобы все объединились, потому что если мы будем по одному, то нас всех выкинут и все», — призывает работница «Белмаркета» Наталья Дидюля.

Председатель же белорусского профсоюза РЭП Геннадий Федынич добавляет, что работники торговой сферы часто не знают своих прав.

«Больше всего это касается «Виталюра», «Евроопта»и «Белмаркета». Скажу честно, мы очень радуемся, когда люди хотят создать профсоюз, но это должен быть независимый профсоюз — тогда можно бороться. А 10 человек с одного предприятия вряд ли будут получать помощь», — рассказывает председатель профсоюза РЭП.

Пока же рабочие ждут не только восстановления своих прав, но и извинений от руководства, которое нанесло им ущерб и финансовый, и моральный.