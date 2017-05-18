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Ле Пен выдвинет свою кандидатуру на парламентских выборах во Франции

  • 18.05.2017, 22:25

За депутатский мандат лидер «Нацфронта» будет бороться в городе Энен-Бомон департамента Па-де-Кале на севере страны.

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в июне выборах в Национальное собрание - нижнюю палату парламента Франции. Об этом политик заявила в четверг в эфире телеканала TF-1, передает ТАСС.

"Я особенно не сомневалась, но лишь выжидала, прежде чем придать свое решение огласке", - сказала она.

За депутатский мандат лидер "Нацфронта" будет бороться в городе Энен-Бомон департамента Па-де-Кале на севере Франции. "У меня очень сильная эмоциональная связь с жителями этого шахтерского региона", - объяснила она свой выбор.


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