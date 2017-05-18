Вячеслав Сивчик: После отбытия суток понял, что справедливо объявил голодовку 18.05.2017, 23:14

ФОТО: DW.COM

Лидер движения «Разам» протестовал против условий содержания в тюрьме.

Вячеслав Сивчик вышел на свободу. Около застенков тюрьмы на Окрестина в Минске лидера движения солидарности «Разаме» встречали родственники и соратники, передает «Белсат».

Политик был задержан еще 3 мая, точнее — буквально похищен неизвестными в штатском в момент, когда возвращался в Минск после акции протеста в Борисове. Все 15 суток ареста за участие в мероприятии Вячеслав Сивчик голодал за решеткой, протестуя против условий содержания в тюрьме. За все это время к политику ни разу не допустили адвоката. Вячеслав Сивчик — в «Горячем комментарии».

«Во время этих 15-ти суток я убедился, что абсолютно правильно сделал, объявив голодовку. Ведь я видел, что относятся ко мне плохо не только потому, что я представитель политической оппозиции, но и потому, что я белорус», — заявил Вячеслав Сивчик.