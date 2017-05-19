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США направили авианосец «Рональд Рейган» к берегам Кореи

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  • 19.05.2017, 7:35
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«Рональд Рейган» может нести на своем борту до 90 боевых самолетов.

Военно-морские силы США начали передислокацию авианосец «Рональд Рейган» на Корейский полуостров в связи с очередным обострением ситуации в регионе, связанным с недавним пуском баллистической ракеты Северной Кореи, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне (перевод – ria.ru).

США и Япония продолжат маневры у Корейского полуострова, заявили в сенате.

По их данным, «Рональд Рейган» проведет учения с другим кораблем ВМС США «Карлом Винсоном» в этом районе.

Издание «Военное обозрение» сообщает, что «Рональд Рейган» является девятым авианосцем типа «Нимиц» . Корабли, принадлежащие классу, теоретически могут нести на борту 85-90 самолетов. На практике, численность авиакрыла «Нимица» редко превышает значения в 50-60 летательных аппаратов, среди которых всего 30-40 истребителей-бомбардировщиков F/A-18 «Хорнет» («СуперХорнет»). Все остальное – самолеты обеспечения: 4 самолета радиоэлектронной борьбы, 3-4 самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2 «Хоукай», возможно наличие 1-2 транспортных самолетов С-2 «Грейхаунд». И эскадрилья из 8-10 противолодочных и поисково-спасательных вертолетов.

Напомним, что испытание очередной ракеты КНДР состоялось в ночь на воскресенье. В понедельник Северная Корея официально подтвердила успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров, упала она в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в две тысячи километров была достигнута впервые.


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