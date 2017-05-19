Юных артистов из Украины шесть часов держали на белорусской границе 20 19.05.2017, 7:43

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Фото: svaboda.org

Пограничники запрещали им включать двигатель автобуса, чтобы согреться, и не пускали в туалет.

В неприятную ситуацию попали молодые исполнители под руководством народного артиста Украины Марьяна Гаденко, которые ехали на концерт для украинской диаспоры в Минск. С половины второго ночи до семи часов утра они ждали в автобусе проверки белорусских таможенников и пограничников.

Как передает «Радыё Свабода», пограничники запрещали им включать двигатель автобуса, чтобы согреться, и не пускали в туалет.

По словам руководителя группы Марьяна Гаденко, в микроавтобусе ехали 13 человек, в том числе творческая группа телевидения с техникой. После часа стояния на пустой границе Гаденко подошел к пограничникам и сказал, что группа едет на концерт и имеет телевизионную технику. После этого, говорит украинец, их запустили в какой-то тупик, много раз забирали паспорта, командировочные удостоверения, документы на технику.

«Я их начал просить, что люди хорошие, уже шестой час утра, дети хотят в туалет, а нам не разрешали. Даже машину завести не разрешали, и дети мерзли», — рассказал артист. Действия белорусских пограничников и таможенников он оценил как издевательство.

Гаденко полагает, что их могла напугать звуковая аппаратура, которую украинцы везли с собой, а также телевизионные камеры. Только после угрозы обратиться к Лукашенко украинцев пропустили, не извинившись за долгую задержку.

Несмотря на усталость после дороги, артисты хорошо выступили перед полным залом в Республиканском центре национальных культур.

19 мая утром юные украинские артисты едут в Литву. Там у них запланированы выступления в трех городах на Днях культуры Украины в Литве.