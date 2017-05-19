Верховный суд Бразилии разрешил расследование в отношении президента 1 19.05.2017, 8:09

7,472

Мишел Темер

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Депутаты бразильского парламента сделали уже три запроса об импичменте Мишеля Темера.

Верховный суд Бразилии в четверг, 18 мая, разрешил начать расследование в отношении президента страны Мишеля Темера, подозреваемого в коррупции, сообщает «Немецкая волна».

Поводом для расследования, по информации бразильских СМИ, послужила оказавшаяся в распоряжении суда видеозапись, на которой Темер якобы согласует подкуп за молчание бывшего спикера нижней палаты парламента Бразилии Эдуарду Куньи, отбывающего тюремный срок за участие в коррупционных сделках.

Социалистическая народная партия заявила, что выходит из возглавляемой Темером правящей коалиции. В парламенте страны зарегистрированы уже три депутатских запроса о начале процедуры импичмента президента. Сам Мишель Темер отрицает попытку подкупа Куньи и отказался подать в отставку.