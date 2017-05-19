Канада даст бой России в полуфинале ЧМ-2017 13 19.05.2017, 8:18

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Фото: Reuters

Сборная Канада одолела немецкую дружину и за выход в финал поспорит с командой РФ.

Сборная Канады со счетом 2:1 обыграла команду Германии в четвертьфинале чемпионата мира-2017 и в поединке за выход в финал скрестит клюшки с россиянами, сообщает pressball.by.

Канада — Германия — 2:1

Шайбы: 1:0 — Шайфли (17.11 – бол.). 2:0 — Скиннер (38.08). 2:1 — Зайденберг (53.21 – мен.).

Во втором полуфинале турнира встретятся сборные Швеции и Финляндии.

Обе встречи состоятся в субботу, 20 мая. Россия и Канада начнут свою игру в 20:15 по белорусскому времени.