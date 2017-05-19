Патриот Алесь Евдахо белорусизирует «Володарку» 5 19.05.2017, 8:29

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Цензоры, видимо, мечтают, чтобы фигуранта «дела Белого легиона» скорее выпустили на свободу.

Алесь Евдахо – один из фигурантов «дела патриотов». Вечером 21 марта он был задержан на улице Октябрьской в Минске после церемонии награждения лауреатов литературной премии «Дебют» в творческом пространстве «Цех».

Алесь известен многим читателям, его уважают многие белорусские авторы, чьи книги прошли через его руки.

Алеся Евдахо КГБ обвинил в «обучении или подготовке лиц для участия в массовых беспорядках». Он проходит как один из фигурантов по делу «Белого легиона».

«Что они там могут ему предъявить? Человек не видит за собой вины, и мы знаем, что ее нет», - рассказал «Радыё Свабода» заместитель председателя Союза белорусских писателей поэт Всеволод Стебурако.

«Я думаю, их белорусскость на общем ландшафте, приравненным к Российской Федерации, слишком выделяется», - публицист и писатель Сергей Дубовец объясняет свое видение, почему КГБ сфабриковал дело с арестом носителей белорусского идеи.

За решеткой в минском СИЗО на улице Володарского Алесь Евдахо ведет ежедневную переписку со множеством людей. Одна из самых активных собеседников через переписку - давняя подруга Алеся Анастасия Матяш, филолог, редактор - пишет почти каждый день.

«Не обращаем внимание на цензоров»

«Цензоры, видимо, мечтают, чтобы Алеся скорее выпустили. Идет вал переписки, и переписки на специфические темы. Вряд ли на «Володарке» часто приходят дискуссии об астрофизике.

Алесь не обращает внимания на цензуру. Он пишет о патриотизме, о национализме. В принципе, все проходит.

«Я переписываю ему статьи Сергея Дубовца из серий «Юркойтев суд» и «Столетие БНР».

Иногда получаю моральное удовлетворение от мысли, что мои письма к Алесю Евдахо в тюрьму читают цензоры. Ну а вдруг шевельнется мысль в мозгу. Малю-ю-сенькая такая. Червячок. Алесю это вряд ли поможет. А нам всем - возможно.

В принципе, на мой взгляд, мы вообще не должны обращать на цензуру внимания. Пишущие письма должны оставаться самими собой. Ведь как только включается внутренний цензор, получается, что мы принимаем навязанные нам правила игры. Будто делаем или хотим сделать что-то запрещенное. Поэтому мы с Алесем переписываемся о том, о чем беседовали и лично».

Разговоры в другом формате

«Алесь для меня всегда интересный собеседник, мы просто продолжаем наши беседы в другом формате. Мы с ним даже спорим. Я считаю, что ему нужно тренировать мозги, пишу ему среди других советов об этом.

Но у него немного другое видение. Он всю эту ситуацию видит как возможность остановиться. Возможность избавиться от информационного шума, «Фейсбука» беготни. Углубиться в себя, подумать о чем-то большем. Приподняться над ситуацией. Но это то же самое тренирование мозгов».

Письма пачками

«Письма не доходят в камеру в порядке прибытия. Бывает, что приносят сразу пачку. И я назад пачку могу получить. Но Алесь очень скрупулезный человек: все письма регистрирует под входящим номером. Он просит нумеровать каждый лист, каждую страницу, чтобы проследить, все ли проходит».

Анастасия Матяш и Алесь Евдахо вместе издали в 2007 году перевод на белорусский язык первой части «Карлсона». Анастасия говорит, что Алеся арестовали как раз когда началась подготовка к изданию второй книги историй про Карлсона.

В семье Анастасии и ее мужа Константина два сына - старший Иван и младший Алесь, как Евдахо. До ареста старшего два Алеся зачастую играли в футбол или солдатики. Сейчас младший Алесь все время спрашивает про «дядю Алеся» - где тот, что делает.

Белорусизация «Володарки»

«Что там делает Алесь Евдахо? Он белорусизирует «Володарку»!

Из письма: «30.04.2017. Сегодня конвоиры уже спрашивали не о «мусоре», а о «смецці». Вода камень точит!»

Иногда конвоиры приходят за консультациями. Спрашивают: «Кто тут у вас умный? Что такое «філіжанка»? Еще какие-то подобные вопросы задают.

Бывают у них процедуры проверки большими начальниками с большими звездами на погонах. И начальник тюремный обращается к Алесю по-белорусски, прощается по-белорусски.

Поэтому я сыну своему так и говорю, когда объясняю, где дядя Алесь и что он делает: «У него неотложные дела в Пищаловском замке. Ему нужно научить тамошний персонал белорусскому языку».