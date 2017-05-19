«Гоблин» Аксенов запросил полномочий на передел земель в Крыму 6 19.05.2017, 8:35

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Главарь оккупированного полуострова обратился к вице-премьеру России.

Оккупационные власти Крыма предлагают внести поправки в федеральный конституционный закон «О принятии в РФ Республики Крым...», которые позволят им прекращать права собственности на участки и недвижимость, оформленные, когда полуостров находился в составе Украины, и которые, по мнению властей региона, противоречат российскому законодательству. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма главаря Крыма Сергея Аксенова вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.

В нем глава региона информирует вице-премьера, что до сих пор у региональных чиновников нет формальных возможностей изымать недвижимость и участки, если их юридический статус противоречит российскому законодательству. В частности, указывает издание, речь идет о тех случаях, когда земля находится на территории общего пользования, в том числе на пляжах и в парках, или используется не по целевому назначению.

По информации издания, общая стоимость участков, подпадающих под потенциальное изъятие, превышает $1 млрд. По словам одного из чиновников Крыма, Козак в апреле этого год поручил властям региона подготовить соответствующие поправки. В аппарате Дмитрия Козака и пресс-службе Аксенова вчера не смогли предоставить комментарии, отмечает издание.

Глава комитета так называемого «Госсовета Крыма» по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня заявила изданию, что на полуострове действительно иногда невозможно «проверить законность» правоустанавливающих документов, выданных госорганами Украины.