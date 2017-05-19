закрыть
19 мая 2017, пятница, 10:02
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Гоблин» Аксенов запросил полномочий на передел земель в Крыму

6
  • 19.05.2017, 8:35
  • 4,078

Главарь оккупированного полуострова обратился к вице-премьеру России.

Оккупационные власти Крыма предлагают внести поправки в федеральный конституционный закон «О принятии в РФ Республики Крым...», которые позволят им прекращать права собственности на участки и недвижимость, оформленные, когда полуостров находился в составе Украины, и которые, по мнению властей региона, противоречат российскому законодательству. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма главаря Крыма Сергея Аксенова вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.

В нем глава региона информирует вице-премьера, что до сих пор у региональных чиновников нет формальных возможностей изымать недвижимость и участки, если их юридический статус противоречит российскому законодательству. В частности, указывает издание, речь идет о тех случаях, когда земля находится на территории общего пользования, в том числе на пляжах и в парках, или используется не по целевому назначению.

По информации издания, общая стоимость участков, подпадающих под потенциальное изъятие, превышает $1 млрд. По словам одного из чиновников Крыма, Козак в апреле этого год поручил властям региона подготовить соответствующие поправки. В аппарате Дмитрия Козака и пресс-службе Аксенова вчера не смогли предоставить комментарии, отмечает издание.

Глава комитета так называемого «Госсовета Крыма» по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня заявила изданию, что на полуострове действительно иногда невозможно «проверить законность» правоустанавливающих документов, выданных госорганами Украины.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси