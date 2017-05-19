Где Донбасс, а где «Милавица»: руководство холдинга нашло странную причину падения прибыли 2 19.05.2017, 9:01

Чистая прибыль крупнейшего в СНГ производителя женского белья первом квартале 2017 года уменьшилась почти в 20 раз.

Рост продаж (в евро) на всех рынках, включая белорусский, не принес эстонскому холдингу SilvanoFashionGroup(SFG) и его важнейшей производственной структуре фабрике «Милавица» главного – положительных финансовых результатов, пишет «Завтра твоей страны».

Чистая прибыль крупнейшего в СНГ производителя женского белья первом квартале 2017 года уменьшилась почти в 20 раз.

Согласно квартальному отчету SFG, продажи группы в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 8,9% (с 13,3 млн. до 14,5 млн. евро).

Рост наблюдался на всех ключевых рынках.

В России, при уменьшении продаж в национальной валюте больше, чем на 20%, в пересчете на евро получился «плюс» на 5,2%. Продажи на российском рынке увеличились с 7,7 млн до 8,1 млн евро.

Аналогичная ситуация была и в Беларуси. Если в национальной валюте реализация уменьшилась на 8,1%, то в эквиваленте ослабевшего за год евро продажи выросли на 3,2% — с 4,1 млн до 4,2 млн евро.

На третьем по значению рынке для SFGи «Милавицы» — в Украине — продажи выросли на 136% (до 701 тыс. евро), в странах Балтии – на 21,7% (до 370 тыс. евро).

Некоторое увеличение продаж, однако, оказалось недостаточным фактором, чтобы повлиять на ключевые показатели по доходности бизнеса. В первом квартале SFG потерял и по валовой прибыли, и по консолидированной операционной прибыли, и по чистой прибыли. Последняя составила всего 109 тыс. евро, что на 94,8% меньше, чем было в первом квартале 2016 года (2,1 млн евро).

Как отмечено в отчете, результаты деятельности группы в этот период были обусловлены сохраняющимися проблемами в экономике на ключевых рынках – в России, Беларуси и Украине. SFGоценивает покупательную способность в странах региона как низкую, восстановление экономической активности в России кажется неустойчивым, белорусская экономика «еще не демонстрирует признаков стабилизации», а последние события в Украине (блокада Донбасса и пр.) начинают срывать хрупкое восстановление экономики, - говорится в отчете крупнейшего производителя белья на постсоветском пространстве.