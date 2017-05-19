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В Дзержинске из здания эвакуировали 57 детей

  • 19.05.2017, 9:19

В «Дошкольном центре развития ребенка» началось задымление.

57 воспитанников пришлось эвакуировать из здания ГУО «Дошкольный центр развития ребенка» в Дзержинске 18 мая около 16.00.

Как сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС, системы автоматической пожарной сигнализации и передачи сообщений о чрезвычайных ситуациях «Молния» обнаружили, что в помещении электрощитовой на первом этаже началось задымление. Детей эвакуировали как спасатели, так и администрация учреждения. Пострадавших при происшествии нет.

Предполагаемой причиной задымления называется нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.


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