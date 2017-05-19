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Американка создала платье из 10 тысяч оберток от конфет

  • 19.05.2017, 9:26

Американская художница познакомилась со своим мужем благодаря его любимым конфетам Starburst, которыми он ее угостил.

Жительница американского штата Пенсильвания сделала платьев из 10 тысяч оберток от конфет Starburst. Девушка опубликовала снимки в разноцветном наряде на своей странице в соцсети Facebook.

Как пишет Mashable, художница Эмили Сейлхамер (Emily Seilhamer) познакомилась со своим мужем благодаря его любимым конфетам Starburst, которыми он ее угостил. Американка попросила возлюбленного оставлять обертки от сладостей ей и через некоторое время у женщину накопился мешок разноцветной бумаги.

По словам Сейлхамер, создание платья не было тяжелым процессом, но заняло много времени. Каждую обертку она выпрямляла при помощи утюга и скрепляла их эластичной нитью. Также ей приходилось несколько раз менять дизайн наряда из-за того, что Starburst прекращала выпуск фантиков нескольких цветов, которые она использовала.

Конфеты Starburst выпускает пищевая компания Mars Incorporated, которая имеет штаб-квартиру в городе Маклин (штат Вирджиния, США). В России работает с 1991 года.Также фирма производит одноименные шоколадные батончики Mars и сладости под марками M&M's, Snickers, Dove, Milky Way, Skittles, Twix, Bounty, Celebrations, Rondo, Tunes.


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