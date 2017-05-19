Данкверт ввел ограничения на поставки белорусской «молочки» 19.05.2017, 9:40

Россельхознадзор выполнил то, о чем предупредил накануне.

Российская Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору c 19 мая ввела временные ограничения на поставки молочной продукции ряда белорусских предприятий.

Причиной такого шага стало обнаружение остатков антибиотиков линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин и тилозин в сырах, масле и сухом молоке у 19 производителей.

Соответствующее постановление размещено на сайте ведомства.

Надзорное ведомство отмечает, что обратилось к белорусской стороне с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию в Россию продукции высокого риска ряда предприятий, но должного ответа от Минска не последовало.

4 апреля Россельхознадзор сообщил, что за три месяца 2017 года по итогам проверок забраковано более 15 тысяч партий пищевой продукции общим объемом более 324 тонн. Наиболее высокий показатель несоответствия по микробиологическим показателям зафиксирован в рыбной (6,1 процента), птицеводческой (4,5 процента) и молочной (4,1 процента) продукции. Больше всего фальсификации приходится на молочную и импортную рыбную продукцию — 7,5 и 6,5 процента соответственно.

С начала 2017 года Россельхознадзор ограничил поставки продукции ряда мясоперерабатывающих заводов Беларуси из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. В отношении еще нескольких производителей российское надзорное ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля.