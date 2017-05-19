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Чиновничий феодализм: Сын экс-председателя райисполкома возглавил тот же исполком

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  • 19.05.2017, 9:48
Сергей Чепик (слева) и председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев

В Беларуси часто пишут про семейные династии – врачей, учителей, рабочих.

А вот про чиновничьи династии писать не принято. Хотя о них хорошо известно, особенно в маленьких городах, сообщает belaruspartisan.org.

На прошлой неделе Александр Лукашенко назначил Сергея Чепика председателем Поставского райисполкома. Интересно, что человек с такой фамилией председателем этого же райисполкома уже был.

Василий Васильевич Чепик возглавлял райисполком тринадцать лет – с 1987 по 2000 год. Был первым секретарем райкома партии, председателем райсовета, депутатом Верховного совета 12-го созыва, с 1994 по 2000-й – председателем райисполкома. 30 января 2000 года Василий Чепик погиб на этом посту в результате автомобильной аварии.

Василий Чепик (крайний слева)

Теперь район возглавил его сын, 46-летний Сергей Васильевич Чепик. Последние полтора года он возглавлял Управление сельского хозяйства района, а до этого боле десяти лет руководил хозяйтвом АО «Курополье-агро».


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